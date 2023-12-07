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7 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews

В Андижане автобус, управляемый пьяным водителем, врезался в здание

В УБДД УВД Андижанской области прокомментировали данный инцидент.

Источник: Uznews

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором пьяный водитель пассажирского автобуса совершил ДТП.

В УБДД УВД Андижанской области сообщили, что инцидент произошел 6 декабря примерно в 23:30 в Андижане на улице Ю. Отабекова.

58-летний водитель пассажирского автобуса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул за рулем. В результате чего автобус съехал с проезжей части дороги и врезался в здание.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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