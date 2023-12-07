7 декабря, источник: РИА Новости
Жителя Ялты задержали за призывы к расправе над русскими
ФСБ задержала 42-летнего жителя Ялты, призывавшего расправляться с русскими.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Житель Ялты задержан за призывы к насилию в отношении русских, сообщает УФСБ по Республике Крым в четверг.
«Крымчанин 42 лет опубликовал в Telegram текстовые записи, содержащие <…> призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)», — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Мужчину пока отпустили под подписку о невыезде, ему грозит заключение на срок до пяти лет.