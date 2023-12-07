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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Мать и сын погибли при пожаре в жилой пятиэтажке в Азове

В Азове после пожара не смогли спасти женщину и молодого человека.

Источник: МЧС РФ

В Азове при пожаре в жилой пятиэтажке погибли мать и сын. Женщине было 43 года, молодому человеку — 21. Об этом утром 7 декабря сообщили в телеграм-канале управления МЧС России по Ростовской области.

— Около 1:34 ночи выезжали по адресу Осипенко, 45. Позже выяснилось, что в одной из квартир загорелся диван. Всего огнем было охвачено 8 кв. метров. Пострадавших нашли на кухне у окна нашли, оба были без сознания. Их вынесли в подъезд и передали сотрудникам скорой помощи, но в итоге спасти людей не удалось, — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Предположительно, погибшие могли надышаться дымом.

Добавим, по данным МЧС, с начала 2023 года в Ростовской области при пожарах скончались уже 159 человек. Жителей региона просят быть предельно осторожными с огнем, нужно всегда помнить о пожарной безопасности.

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