7 декабря, источник: РИА Новости
Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского
ФСБ предостерегла волгоградку, переведшую деньги, как она думала, Зеленскому.
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ВОЛГОГРАД, 7 дек — РИА Новости. ФСБ объявило предостережение о недопустимости госизмены четверым жителям Волгограда, пытавшимся выйти на связь с ВСУ, одна из женщин перевела деньги человеку, который выдавал себя за президента Украины, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
По данным ведомства, житель Волгограда вышел на связь с одним из подразделений ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Еще один мужчина, по данным ФСБ, выразил желание воевать в ВСУ в телефонном разговоре с украинской родственницей.
«Оперативниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность уроженки Волгограда, которая посредством популярной социальной сети вступила в диалог с пользователем, выдающим себя за президента Украины. Убежденная в том, что ведет переписку с главой государства, женщина заявила о поддержке ВСУ и осуществила несколько денежных переводов в адрес собеседника», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, еще одна жительница Волгограда перевела средства киевскому благотворительному фонду, помогающему ВСУ, но деньги на счет организации не поступили.
По информации ведомства, так как свои действия четверо волгоградцев не довели до конца, им объявлено «официально предостережение о недопустимости совершения государственной измены».