12:47 (мск), источник: RT на русском
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
«Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — добавил Кузнецов.
Ранее очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек.
Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу.