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12:47 (мск), источник: RT на русском

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — добавил Кузнецов.

Ранее очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу.

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