7 декабря, источник: dostup1.ru
Под Златоустом столкнулись три автомобиля, движение по М-5 заблокировано
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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Под Златоустом столкнулись три автомобиля, движение по федеральной трассе М-5 «Урал» заблокировано, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«На 1736 километре дороги М-5произошло столкновение трех автомобилей. Пострадавших нет. Сотрудники ДПС оперативно проводят оформление необходимых документов, чтобы освободить проезд», — прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области.
ОБНОВЛЕНИЕ 13.20 Движение восстановлено в обоих направлениях.