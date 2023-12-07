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7 декабря, источник: dostup1.ru

Под Златоустом столкнулись три автомобиля, движение по М-5 заблокировано

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Под Златоустом столкнулись три автомобиля, движение по федеральной трассе М-5 «Урал» заблокировано, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На 1736 километре дороги М-5произошло столкновение трех автомобилей. Пострадавших нет. Сотрудники ДПС оперативно проводят оформление необходимых документов, чтобы освободить проезд», — прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области.

ОБНОВЛЕНИЕ 13.20 Движение восстановлено в обоих направлениях.

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