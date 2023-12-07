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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

Из горящей квартиры на ул. Красносельской спасли человека

Еще 5 жильцов были эвакуированы.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде пожар случился на улице Красносельской. В многоквартирном доме горела квартира.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пожарные вовремя прибыли на место.

Был спасен один человек.

Еще пятерых жильцов пришлось эвакуировать из задымленного помещения.

Пострадавших нет.

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