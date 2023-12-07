7 декабря, источник: Комсомольская правда
Из горящей квартиры на ул. Красносельской спасли человека
Еще 5 жильцов были эвакуированы.
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В Калининграде пожар случился на улице Красносельской. В многоквартирном доме горела квартира.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пожарные вовремя прибыли на место.
Был спасен один человек.
Еще пятерых жильцов пришлось эвакуировать из задымленного помещения.
Пострадавших нет.