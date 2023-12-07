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7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе 49-летний строитель упал в шахту лифта

В Уфе спасатели помогли мужчине, который упал в шахту лифта. Об этом сообщает управление гражданской защиты.

Источник: УГЗ Уфы

Сегодня утром в лифтовую шахту строящегося дома на проспекте Дружбы народов с высоты третьего этажа упал строитель.

Прибывшие спасатели иммобилизировали пострадавшего и на носилках при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали из шахты.

49-летний мужчина доставлен в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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