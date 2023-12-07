7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Уфе 49-летний строитель упал в шахту лифта
В Уфе спасатели помогли мужчине, который упал в шахту лифта. Об этом сообщает управление гражданской защиты.
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Сегодня утром в лифтовую шахту строящегося дома на проспекте Дружбы народов с высоты третьего этажа упал строитель.
Прибывшие спасатели иммобилизировали пострадавшего и на носилках при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали из шахты.
49-летний мужчина доставлен в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.