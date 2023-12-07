7 декабря, источник: Комсомольская правда
«Мягко посадили судно, спасли 167 жизней»: второй пилот самолета, севшего в поле под Новосибирском, объяснил отказ увольняться
Второй пилот самолета, севшего в поле под Новосибирском, отказался увольняться.
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Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в поле под Новосибирском, объяснил, почему не хочет увольняться. Ранее появилась информация, что обоих пилотов попросили написать заявление по собственному желанию.
— Мы не смотрели, как наш самолет падает, а взяли себя в руки, не растерялись, совершенно осознанно выбрали место для посадки и мягко посадили судно, спасли 167 жизней, — цитирует Эдуарда Семенова КП-Екатеринбург.
Пилот отметил — он не может утверждать, что никаких ошибок допущено не было. Расследование авиаинцидента, произошедшего 12 сентября 2023 года, продолжается.
Эдуард Семенов добавил, что многие опытные летчики поддерживают его и командира экипажа Сергея Белова.
Ранее КП-Новосибирск писала, что супруга Эдуарда Семенова попросила не наказывать мужа.