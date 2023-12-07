7 декабря, источник: Комсомольская правда
2 миллиона за покровительство: замначальника УМВД Новосибирска отправили в СИЗО за взятки
Замначальника УМВД Новосибирска, получившего 2 млн взяток, отправили в СИЗО.
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Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения замначальника городского управления МВД. Коллеги из конвойной службы доставили подполковника полиции на судебное заседание из изолятора временного содержания. К встрече с журналистами Александр Захаров подготовился: на голову натянул капюшон, лицо скрыл под медицинской маской. Обвиняют высокопоставленного фигуранта в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
— По версии следствия, сотрудник полиции в период с 01.02.2022 по 18.04.2023 года систематически получал денежные средства от организатора игорной деятельности в городе Новосибирске. Взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лица, занимающегося незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района, — пояснили журналисту КП-Новосибирск в региональном управлении СКР.
В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что противоправные действия 37-летнего сотрудника выявлены оперативниками собственной безопасности совместно с УФСБ.
— Указанный сотрудник получил от гражданина денежное вознаграждение на общую сумму более 2 млн. рублей за осуществление незаконного бездействия должностных лиц и оказание общего покровительства деятельности нелегального бизнеса, — заявили в полиции.
Заседание по избранию Захарову меры пресечения прошло за закрытыми для прессы дверями. Известно, что следователь ходатайствовала о заключении фигуранта под стражу, и судья его удовлетворила. В СИЗО полицейский пробудет как минимум ближайшие 2 месяца, а именно до 6 февраля 2024 года.