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7 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

При стрельбе в гимназии в Брянске два человека погибли, пятеро пострадали

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в гимназии в Брянске два человека, включая открывшую стрельбу школьницу, погибли, еще пятеро получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в брянской гимназии № 5. Ученица восьмого класса принесла с собой в здание учебного учреждения огнестрельное оружие, которое принадлежало ее отцу, и несколько раз выстрелила. По данным ведомства, после этого она покончила с собой.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание им медицинской помощи. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести. Он добавил, что одному из пострадавших делают операцию.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной версии причин стрельбы рассматривается конфликт стрелявшей девочки с одноклассниками.

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