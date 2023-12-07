При стрельбе в гимназии в Брянске два человека погибли, пятеро пострадали

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в брянской гимназии № 5. Ученица восьмого класса принесла с собой в здание учебного учреждения огнестрельное оружие, которое принадлежало ее отцу, и несколько раз выстрелила. По данным ведомства, после этого она покончила с собой.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание им медицинской помощи. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести. Он добавил, что одному из пострадавших делают операцию.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной версии причин стрельбы рассматривается конфликт стрелявшей девочки с одноклассниками.