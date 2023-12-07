7 декабря, источник: ИА Башинформ
«Уфаводоканал» компенсирует ущерб собственникам пострадавших автомобилей
«Уфаводоканал» готов начать работу с пострадавшими во время коммунальной аварии автовладельцами.
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В ближайшее время представители предприятия совместно с собственниками оценят размеры причиненного легковым автомобилям ущерба. Об этом сообщается в телеграм-канале ресурсоснабжающего предприятия. Также компании предстоит определить источники финансирования. Пострадавших автовладельцев просят обращаться по телефону: 279−07−25.
Напомним, накануне на проспекте Салавата Юлаева из-за прорыва трубопровода стоки воды вырвались наружу и затопили парковку перед административным зданием. Пострадали десятки автомобилей: многие не смогли завести машины и были вынуждены вызвать эвакуаторы. Ранее «Башинформ» публиковал комментарий юриста, который разъяснил, почему это не страховой случай по полисам ОСАГО. Предварительная версия прорыва — перепады температуры.