7 декабря, источник: Piter.tv
После пожара на КАД всех пассажиров увезли на другом автобусе в течение 15 минут
Среди пассажиров обошлось без пострадавших.
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Комитет по транспорту Ленинградской области опубликовал актуальную информацию по возгоранию автобуса на внутреннем кольце КАД.
Инцидент произошел на внутреннем кольце КАД (пересечение с Таллинским шоссе) 7 декабря в 09:32. Уже в 09:57 пожар ликвидирован. Это был автобус № 842 по маршруту «Ивангород — Санкт-Петербург».
Среди пассажиров обошлось без пострадавших. Всех довезли до места назначения следующим автобусом в течение 15 минут.