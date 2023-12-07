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7 декабря, источник: Piter.tv

После пожара на КАД всех пассажиров увезли на другом автобусе в течение 15 минут

Среди пассажиров обошлось без пострадавших.

Источник: РИА "Новости"

Комитет по транспорту Ленинградской области опубликовал актуальную информацию по возгоранию автобуса на внутреннем кольце КАД.

Инцидент произошел на внутреннем кольце КАД (пересечение с Таллинским шоссе) 7 декабря в 09:32. Уже в 09:57 пожар ликвидирован. Это был автобус № 842 по маршруту «Ивангород — Санкт-Петербург».

Среди пассажиров обошлось без пострадавших. Всех довезли до места назначения следующим автобусом в течение 15 минут.

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