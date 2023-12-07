7 декабря, источник: МК.RU Екатеринбург
В зоне СВО погиб мобилизованный из Серова, служивший в ВДВ
В четверг, 7 декабря, в Серове простились с 35-летним Евгением Матвиевым, который погиб в зоне спецоперации.
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Об этом сообщает администрация Серовского городского округа.
Евгений Матвиев учился в местной школе № 14, затем он окончил Серовский политехнический техникум. В мае 2008 года был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска. После армии трудился в торговой компании и на местном заводе.
28 сентября 2022 года был мобилизован. Погиб 23 ноября 2023 года в Луганской Народной Республике.
«Близкие и друзья говорят о нем, как о добром, отзывчивом, позитивном человеке, — сообщили в администрации. — В семье был любящим сыном и достойным братом».
«МК-Урал» ранее писал, что 7 октября в Серове прошла церемония прощания с 42-летним Захаром Стояловым, погибшим в зоне спецоперации.
Он погиб 23 сентября 2023 года при выполнении боевых задач в ДНР.
В августе этого года Захар вступил в спецотряд «Ахмат», до этого работал прессовщиком в 14-м цехе «Серовского механического завода».