7 декабря, источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске загорелся дом с газовыми баллонами
В Октябрьском районе Новосибирске загорелся жилой дом по улице 3-го Интернационала. Об этом сообщили в региональном МЧС.
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По данным пресс-службы, днем 7 декабря в 14:09 поступил вызов о возгорании, которое произошло в частном двухэтажном доме на двух владельцем.
Первый расчет прибыл на место вызова в течение 5 минут после выезда. В этот момент горела кровля по всей площади здания и второй этаж. Произошло обрушение кровли. Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 2 взрослых и 2 детей. Также известно, что в жилом здании находятся газовые баллоны. Сейчас его тушат 16 пожарных.