7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Италии гражданка Молдовы отравилась грибами, которые собрала сама: Чтобы спасти ей жизнь, надо пересадить печень
Нашу соотечественницу перевели в Центр трансплантации.
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Инцидент произошёл в итальянской провинции Виченца. Проживающая там 58-летняя гражданка Молдовы собрала грибы в лесополосе, расположенной в центре города, пишет realitatea.md со ссылкой на местную прессу.
Женщина положила «улов» в холодильник, а через три дня приготовила и съела. Ночью молдаванке стало плохо. С болями в животе её доставили в больницу, где выявили симптомы пищевого отравления.
Как оказалось, женщина съела ядовитые грибы из семейства мухоморов. Врачи дали пациентке противоядие, однако из-за тяжести отравления её перевели в Центр трансплантации, где женщине вскоре проведут пересадку печени.