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Спецоперация на Украине
7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Италии гражданка Молдовы отравилась грибами, которые собрала сама: Чтобы спасти ей жизнь, надо пересадить печень

Нашу соотечественницу перевели в Центр трансплантации.

Инцидент произошёл в итальянской провинции Виченца. Проживающая там 58-летняя гражданка Молдовы собрала грибы в лесополосе, расположенной в центре города, пишет realitatea.md со ссылкой на местную прессу.

Женщина положила «улов» в холодильник, а через три дня приготовила и съела. Ночью молдаванке стало плохо. С болями в животе её доставили в больницу, где выявили симптомы пищевого отравления.

Как оказалось, женщина съела ядовитые грибы из семейства мухоморов. Врачи дали пациентке противоядие, однако из-за тяжести отравления её перевели в Центр трансплантации, где женщине вскоре проведут пересадку печени.

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