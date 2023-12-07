7 декабря, источник: МК.RU Краснодар
В Новороссийске водитель легковушки не справилась с управлением и врезалась в дерево
В четверг, 7 декабря, в Новороссийске произошла авария с легковушкой.
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За рулём машины находилась девушка 2004 года рождения. Автомобилистка двигалась в сторону в станицу Натухаевской по улице Красной со стороны улицы Шоссейной.
В Телеграм-канале Госавтоинспекции Новороссийска прокомментировали, что на повороте водитель не справилась с управлением. Машина «вылетела» с трассы, врезавшись в дерево и металлическое ограждение. По данным ведомства, автомобилистка и 2 пассажира пострадали, их отвезли в больницу. Подробности случившегося выясняются.