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7 декабря, новости Казахстана, источник: КазТАГ

Водитель без прав попал в ДТП с участием еще трех авто в Актюбинской области

Актобе. 7 декабря. КазТАГ — Водитель без прав попал в ДТП с участием еще трех авто в Актюбинской области, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: Polisia.kz

«7 декабря на автодороге Актобе — Оренбург возле поселка Курайли произошло ДТП с участием четырех авто. Установлено, что водитель Toyota Rav 4 ранее был лишен права управления ТС на 7 лет за пьяное вождение. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — говорится в сообщении.

35-летний водитель Тoyota Rav 4, не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил столкновение с ВАЗ-2112, который двигался на буксире с автомашиной ВАЗ-2115 в попутном направлении.

От столкновения Toyota изменила направление своего движения и выехала на встречку, допустив столкновение с Toyota Camry.

В результате ДТП водители Toyota Rav 4 и Toyota Camry госпитализированы в МОБ.

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