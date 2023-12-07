Водитель без прав попал в ДТП с участием еще трех авто в Актюбинской области

«7 декабря на автодороге Актобе — Оренбург возле поселка Курайли произошло ДТП с участием четырех авто. Установлено, что водитель Toyota Rav 4 ранее был лишен права управления ТС на 7 лет за пьяное вождение. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — говорится в сообщении.
35-летний водитель Тoyota Rav 4, не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил столкновение с ВАЗ-2112, который двигался на буксире с автомашиной ВАЗ-2115 в попутном направлении.
От столкновения Toyota изменила направление своего движения и выехала на встречку, допустив столкновение с Toyota Camry.
В результате ДТП водители Toyota Rav 4 и Toyota Camry госпитализированы в МОБ.