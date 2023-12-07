7 декабря, источник: РИА Новости
В детском саду в Пермском крае шкаф упал на ребенка
СК возбудил дело после падения шкафа на ребенка в детском саду в Пермском крае.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ПЕРМЬ, 7 дек — РИА Новости. Следователи возбудили дело после падения шкафа на ребенка в детском саду в Пермском крае, сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.
По данным ведомства, в октябре в детсаду пермского Кудымкара в раздевалке старшей группы на пятилетнего ребенка опрокинулся четырехсекционный шкаф для одежды, конструкция не была закреплена надлежащим образом. В результате воспитанник получил травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Кроме того, считают следователи, были существенно нарушены права малолетнего и его родителей на безопасные условия воспитания, обучения, содержания несовершеннолетнего.
«В городе Кудымкаре возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского учреждения, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка (часть 2 статья 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас следователи устанавливают лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.