7 декабря, источник: Комсомольская правда
Над Воронежской областью уничтожили очередной беспилотник
Беспилотный объект над Воронежской областью перехватили системы радиоэлектронной борьбы.
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На территории Воронежской области перехватили и уничтожили очередной беспилотный летательный объект. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев:
— Летательный аппарат обнаружен и перехвачен системами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!