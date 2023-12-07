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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

Над Воронежской областью уничтожили очередной беспилотник

Беспилотный объект над Воронежской областью перехватили системы радиоэлектронной борьбы.

Источник: Комсомольская правда

На территории Воронежской области перехватили и уничтожили очередной беспилотный летательный объект. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев:

— Летательный аппарат обнаружен и перехвачен системами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!

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