7 декабря, источник: АиФ Пермь
Губернатор Пермского края Махонин высказался о стрельбе в школе в Брянске
Он выразил соболезнования родным погибших детей.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о стрельбе в школе в Брянске.
Трагедия произошла 7 декабря в гимназии № 5. Во время урока биологии школьница начала стрелять по одноклассникам из ружья. Погибли двое несовершеннолетних, включая ученицу, открывшую огонь. Ещё четверо школьников ранены.
Губернатор Дмитрий Махонин высказался о случившемся в своём телеграм-канале, выразим соболезнования родственникам погибших.
«В Брянской области страшная трагедия. В результате стрельбы в одной из школ пострадали дети. К сожалению, есть погибшие. Прикамье скорбит вместе с вами. Соболезную родным и близким погибших. Здоровья и сил всем пострадавшим, пусть все ребята скорее идут на поправку», — написал Дмитрий Махонин.
Напомним, 20 сентября 2021 года в Перми произошла стрельба в университете. В результате трагедии в ПГНИУ погибли шесть человек.