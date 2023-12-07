Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: АиФ Екатеринбург

На Урале подростки избили мальчика

В Карпинске прокуратура проводит проверку по факту избиения мальчика двумя подростками. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Поводом для реагирования стали публикации СМИ. Из них следует, что 5 декабря на улице возле школы № 5 хулиганы напали на ребёнка 2015 года рождения. Они пинали его в живот и по ногам.

Школьника госпитализировали. Медики диагностировали у него тупую травму живота.

По факту случившегося полиция проводит доследственную проверка. Её ход прокуратура взяла на контроль. Также свои проверочные мероприятия ведут в местном управлении образования.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта