7 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
На Урале подростки избили мальчика
В Карпинске прокуратура проводит проверку по факту избиения мальчика двумя подростками. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.
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Поводом для реагирования стали публикации СМИ. Из них следует, что 5 декабря на улице возле школы № 5 хулиганы напали на ребёнка 2015 года рождения. Они пинали его в живот и по ногам.
Школьника госпитализировали. Медики диагностировали у него тупую травму живота.
По факту случившегося полиция проводит доследственную проверка. Её ход прокуратура взяла на контроль. Также свои проверочные мероприятия ведут в местном управлении образования.