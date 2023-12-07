7 декабря, источник: АиФ Крым
В Саках у дальнобойщика украли более 300 тысяч
Мужчина обнаружил пропажу утром.
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В Сакском районе обокрали машину дальнобойщика. Подозреваемый уже задержан. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Крыма.
Водитель-дальнобойщик обратился в МО МВД России «Сакский», чтобы сообщить о краже личных вещей из автомобиля. Мужчина припарковал машину на обочине рядом с кафе на ночь, а утром обнаружил, что водительское окно разбито и похищена часть личных вещей. В списке похищенного указаны ноутбук, планшет, сумка с документами и банковскими картами, а также 100 тысяч рублей. Общий ущерб составил 305 тысяч рублей.
В результате по подозрению в краже полиция задержала 33-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время проводится расследование для установления местонахождения похищенного имущества.