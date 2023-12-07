7 декабря, источник: Клопс.ru
Тело нашёл зять: в Зеленоградском районе покончил с собой 60-летний местный житель
Мужчина жил с семьёй в одном из посёлков.
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В одном из посёлков Зеленоградского района покончил с собой 60-летний местный житель. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
6 декабря тело обнаружил зять в хозпостройке недалеко от дома. Выяснилось, что около полудня пенсионер ушёл, а в 14:00 его нашли мёртвым. Погибший жил с женой, дочерью и зятем.
В региональном СКР пояснили, что по факту гибели мужчины назначена проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Тело направлено на судебно-медицинское исследование, по результатам будет принято процессуальное решение.