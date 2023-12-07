7 декабря, источник: Комсомольская правда
Бесстрашных рыбаков заметили на неокрепшем льду реки Самары
Водоем еще не успел до конца замерзнуть, а любители зимней рыбалки уже открыли сезон.
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Река Самара в областной столице начала покрываться льдом. Некоторые рыбаки не стали дожидаться, когда лед окрепнет, и уже открыли зимний сезон. Блогер Евгений Щекин снял на видео первых экстремалов.
— Прибавиться теперь работенка сотрудникам МЧС и моргам, — комментируют ролик интернет-пользователи.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, лед на водоемах региона только начинает устанавливаться. Он еще не окреп. Выходить на него опасно. По состоянию на 2 декабря 2023 года на реке Самаре наблюдался неполный ледостав, на реке Чапаевке — забереги, на реке Большой Кинель — забереги и шугоход. Сотрудники МЧС во избежание несчастных случаев призывают любителей зимней рыбалки не выходить на тонкий лед.