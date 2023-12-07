Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены: реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM», — говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 27 украинских дронов в ЛНР и ДНР.
Всего с начала спецоперации уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16011 единиц специальной военной автомобильной техники.