14:38 (мск), источник: © РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский Су-25, 27 беспилотников, снаряд РСЗО HIMARS и противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены: реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM», — говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 27 украинских дронов в ЛНР и ДНР.

Всего с начала спецоперации уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16011 единиц специальной военной автомобильной техники.

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