18:39 (мск), источник: Известия
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Войска России за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 7 декабря сообщили в Минобороны РФ.
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«На купянском направлении профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенного пункта Синьковка Харьковской области и озера Лиман», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Уточняется, что на этом направлении потери украинские силы потеряли до 75 военнослужащих.
Как указано в сообщении Минобороны, войска РФ также отразили две атаки украинской армии на краснолиманском направлении в районах Дзержинска и Ямполовки в Донецкой Народной Республике (ДНР), еще две — на донецком у Клещеевки в ДНР.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, как российские военные уничтожили опорный пункт разведчиков ВСУ. Он отметил, что артиллерия РФ активно отражает удары противника в районе Клещеевки в ДНР. В результате атаки очередная группа украинских боевиков попала в плен. Один из них сообщил, что российские военные помогли ему после того, как рядом разорвалась граната.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.