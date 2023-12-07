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7 декабря, источник: АиФ Новосибирск

В школе Новосибирска провели расследование после нападения на девочку

Департамент образования взял ситуацию на личный контроль.

В школе Новосибирска провели расследование после нападения на 11-летнюю девочку. Одноклассница пнула ее в спину. Инцидент попал в объективы камер наблюдения.

У пострадавшей школьницы диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Ситуацию взял под контроль департамент образования. Конфликт произошел 21 ноября. Как передает НГС, родители школьников обсуждали с директором возможный перевод девочки-агрессора в другую школу. Но это невозможно без одобрения взрослых.

Власти запросили все необходимые документы. По итогам проверки будут приняты административные решения.

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