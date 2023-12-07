ФСБ раскрыла дело о теракте на БАМе, подготовленном спецслужбами Украины

«Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам “Тайшет — Тында” и “Тайшет — Нерюнгри” по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии», — говорится в релизе.
Задержанный признался, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который работает на украинские спецслужбы. По его словам, он забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.
Они сработали во время следования железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле БАМ и его обводном пути. В итоге емкости с ГСМ загорелись, а движение по транспортной магистрали оказалось заблокировано.
На опубликованном ФСБ видео преступник рассказывает, что его знакомый поинтересовался у него, когда тот поедет в Россию, и предложил завезти посылку за вознаграждение.
«Я с человеком был знаком несколько лет, он внушал доверие. Да, потом возникли вопросы… И он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе», — сказал мужчина.
Сейчас служба проверяет задержанного на причастность к совершению других терактов и диверсий на территории России по заданию киевского режима.
При этом в ведомстве не уточнили, по какой именно статье расследуется уголовное дело.