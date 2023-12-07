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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: АиФ Омск

В Омской области задержали белоруса, который подрывал поезда в Бурятии

Он действовал по указке украинских спецслужб.

В Омской области задержали гражданина Белоруссии, который совершил теракт в Бурятии, сообщает пресс-служба ФСБ. По данным ведомства, мужчина причастен к подрыву железнодорожных составов, перевозивших нефтепродукты.

Спецслужба сообщила, что террорист спровоцировал взрывы 29 и 30 ноября этого года поездов, следовавших по Байкало-Амурской магистрали. Согласно его показаниям, действовал злоумышленник по заданию от другого белоруса, проживающего в Литве, и работающего под контролем украинских спецслужб. Задержанный получил указания от своего земляка: достать из тайника 8 взрывных устройств, привезти их в Бурятию и заложить на цистернах товарняков.

К сожалению, его план сработал. При следовании составов в Северомуйском тоннеле БАМ и по обводному пути устройства взорвались и цистерны поездов загорелись. Это привело к блокировке движения.

Террорист был задержан в Омской области. Сейчас ФСБ проверяет его причастность к другим терактам и диверсиям на территории России.

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