7 декабря, источник: АиФ Омск
В Омской области задержали белоруса, который подрывал поезда в Бурятии
Он действовал по указке украинских спецслужб.
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В Омской области задержали гражданина Белоруссии, который совершил теракт в Бурятии, сообщает пресс-служба ФСБ. По данным ведомства, мужчина причастен к подрыву железнодорожных составов, перевозивших нефтепродукты.
Спецслужба сообщила, что террорист спровоцировал взрывы 29 и 30 ноября этого года поездов, следовавших по Байкало-Амурской магистрали. Согласно его показаниям, действовал злоумышленник по заданию от другого белоруса, проживающего в Литве, и работающего под контролем украинских спецслужб. Задержанный получил указания от своего земляка: достать из тайника 8 взрывных устройств, привезти их в Бурятию и заложить на цистернах товарняков.
К сожалению, его план сработал. При следовании составов в Северомуйском тоннеле БАМ и по обводному пути устройства взорвались и цистерны поездов загорелись. Это привело к блокировке движения.
Террорист был задержан в Омской области. Сейчас ФСБ проверяет его причастность к другим терактам и диверсиям на территории России.