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7 декабря, источник: "Российская газета"

В Омске СК завел дело из-за отключения тепла в аномальные морозы

В Омске по инициативе прокуратуры следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг населению. В тридцатиградусные морозы в квартирах горожан пропало тепло.

На холодные батареи на протяжении нескольких дней жаловались жители домов на территории Центрального, Ленинского и Октябрьского округов города Омска. Без тепла остались также объекты социального обслуживания, в том числе школы.

«Установлено, что в период с 3 по 6 декабря текущего года по причине выхода из строя нескольких котлоагрегаторов ТЭЦ-5 АО “ТГК-11” были снижены параметры подачи теплоносителя на объекты», — сообщает прокуратура Омской области.

По мнению силовиков, отсутствие отопления создало реальную угрозу для жизни и здоровья населения. Ведь как раз в это время в регион пришла аномально холодная погода.

«В отношении должностных лиц “ТГК-11” возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”, — сообщает СУ СКР по Омской области.

Отмечается, что несмотря на аварийные работы, необходимые показатели не восстановлены до сих пор. Между тем, в ближайшее время в регионе ожидается похолодание до минус 40 — минус 45 градусов.

На станцию энергосистемы ТЭЦ-5 выехали следователи, прокуроры и представители правительства Омской области.

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