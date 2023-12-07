7 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области для поисков пропавших рыбаков задействуют эхолоты
С 1 декабря о местонахождении жителей хутора Калинин Сергея Запорожцева и Виталия Бузнякова ничего не известно.
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Для поисков пропавших в Ростовской области рыбаков планируют задействовать эхолоты. Информацию сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.
Напомним, двое жителей хутора Калинин пропали около полуночи. Они решили порыбачить на Дону в Багаевском районе и бесследно исчезли. Близкие забеспокоились, что с ними могло что-то случиться и привлекли к поискам волонтеров и полицию.
Позднее на месте их пропажи была обнаружена перевернутая лодка. Принадлежало ли плавсредство мужчинам, не сообщается.
В усиленном режиме на месте работают сотрудники МЧС. Если же никакой новой информации не появится, дно будут исследовать водолазы.
— МЧС сегодня работает на двух лодках. Сотрудники уже обследовали около 80 километров по воде, — сообщила волонтер порталу.
Если вы знаете, где могут находиться мужчины, сообщите по номеру 112.