7 декабря, источник: Клопс.ru
Тяжёлые травмы: что известно о ЧП на Батальной, где 19-летняя девушка сорвалась при попытке спуститься с третьего этажа
Очевидица рассказала о парне, просившем вызвать скорую.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пострадавшая на ул. Батальной жительница Неманского района, сорвавшаяся с высоты третьего этажа, находится в тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве.
После несчастного случая девушку госпитализировали в Калининградскую областную клиническую больницу в состоянии травматического шока первой степени. За её жизнь борются медики. По данным источника в экстренных службах региона, у пострадавшей кататравма — множественные повреждения тела, характерные для падения с высоты. В том числе переломы ног, таза и бедренных костей, а также черепно-мозговая травма.
По не подтверждённым пока данным, следом за девушкой из окна выпрыгнул молодой человек, который находился в квартире. Парень прибежал в магазин на ул. Ульяны Громовой и попросил продавца вызвать приятельнице скорую помощь.
«Молодой человек хромал, у него был такой вид, будто его побили. Он сказал, что подруга упала с третьего этажа, а он прыгнул вслед за ней. Я позвонила в скорую, назвала адрес с его слов. Парень после этого ушёл», — рассказала калининградка.
Собеседница «Клопс» добавила, что примерно через час молодой человек вернулся в магазин, чтобы узнать о состоянии подруги.
«Я ничего не знала об этом, потому что на месте происшествия не была. Он, видимо, тоже туда не возвращался», — пояснила собеседница женщина.
ЧП произошло днём 4 декабря. 19-летняя уроженка Неманского района гостила на Батальной, где был хозяин квартиры и ещё один парень. Хозяин ушёл и запер своих знакомых дома. В Калининграде 19-летняя девушка покалечилась, спускаясь из окна третьего этажа по простыням.
Пострадавшая в больнице с множественными переломами.