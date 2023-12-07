Свердловчанин убил двухлетнюю падчерицу из-за неприязни

«По версии следствия, мужчина причинил телесные повреждения двухлетней дочери своей сожительницы из-за личной неприязни. От полученных травм девочка скончалась», — пояснили в ведомстве. Бекурину предъявлено обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Подозреваемого задержали полицейские из Первоуральска. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина продолжительное время избивал девочку. Однако его сожительница с заявлениями в полицию не обращалась.
Как писало URA.RU, Бекурин ранее был судим семь раз, в частности за угон и кражи. Жить с девочкой и ее мамой он начал в августе. У сожительницы остались двое детей, их отправили в соцучреждение. Мужчину заключили под стражу до февраля 2024 года.