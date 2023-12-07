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Главные новости к вечеру 7 декабря
17:19 (мск), источник: © РИА Новости

В Рязанской области сотрудник Росгвардии погиб при взрыве устройства

РЯЗАНЬ, 7 дек — РИА Новости. Один сотрудник Росгвардии погиб, двое получили ранения в результате происшествия на стрельбах в Рязанской области, сообщило областное СУСК.

Источник: © РИА Новости

Как сообщала прокуратура региона со ссылкой на предварительные данные, в ходе плановых занятий по огнестрельной подготовке на полигоне в селе Дубровичи «произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства».

«Поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», — пишет СУСК в своем Telegram-канале.

Следователи и криминалисты выехали на место. Координирует работу лично руководитель СУСК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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