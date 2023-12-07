В Рязанской области сотрудник Росгвардии погиб при взрыве устройства

Как сообщала прокуратура региона со ссылкой на предварительные данные, в ходе плановых занятий по огнестрельной подготовке на полигоне в селе Дубровичи «произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства».
«Поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», — пишет СУСК в своем Telegram-канале.
Следователи и криминалисты выехали на место. Координирует работу лично руководитель СУСК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.