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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

В Калининграде камеры наблюдения засняли воришку в магазине обуви

Действия похитителя кроссовок запечатлела камера видеонаблюдения в магазине.

Источник: ГУ МВД

Попытку кражи мужских кроссовок зафиксировали в Калининграде на улице Театральной. Там на запись камер видеонаблюдения попал мужчина, который хотел вынести обувь, спрятав ее под одеждой. Вора остановил охранник.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее 33-летний местный житель уже привлекался за мелкое хищение. Его доставили в полицию, где выяснилось, что злоумышленник причастен к краже продуктов из магазина на ул. Нарвской.

Заведены уголовные дела.

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