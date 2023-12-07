7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Калининграде камеры наблюдения засняли воришку в магазине обуви
Действия похитителя кроссовок запечатлела камера видеонаблюдения в магазине.
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Попытку кражи мужских кроссовок зафиксировали в Калининграде на улице Театральной. Там на запись камер видеонаблюдения попал мужчина, который хотел вынести обувь, спрятав ее под одеждой. Вора остановил охранник.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее 33-летний местный житель уже привлекался за мелкое хищение. Его доставили в полицию, где выяснилось, что злоумышленник причастен к краже продуктов из магазина на ул. Нарвской.
Заведены уголовные дела.