Две школьницы семи и десяти лет пострадали в дорожно-транспортном происшествии 7 декабря в Волгограде, сообщают в полицейском главке. Авария случилась около 14.00 на улице Тимирязева в Советском районе, напротив здания, в котором разместился ВНИИ орошаемого земледелия. Судя по видео, предоставленному пресс-службой ведомства, девочки выбежали из-за остановившегося на обочине микроавтобуса прямо под колеса Daewoo Nexia. Пешеходного перехода в этом месте нет, а школьницы не убедились, что им ничего не угрожает. В настоящее время обе находятся в больнице. По факту ДТП проводится проверка. Ранее в Среднеахтубинском районе Lada сбила двух 10-летних пешеходов.