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7 декабря, источник: KrasnodarMedia.su

Полиция начала проверку после падения девочки с окна школы в Краснодаре

Ребенок находится в больнице.

Источник: KrasnodarMedia.su

В одной из школ Краснодара девочка выпала из окна второго этажа. Из учебного учреждения ее увезли врачи скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, инцидент с 12-летней девочкой произошел в школе № 101. По предварительным данным, противоправных действий по отношению к ученице со стороны учителей не совершалось.

Девочка выпала из окна школы в Краснодаре.

Ее увезли в больницу.

— В настоящее время краснодарская полиция проводит проверку по факту падения школьницы из окна, учебное заведение проводит внутреннее расследование, — рассказали в пресс-службе МЦУ Краснодара.

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