7 декабря, источник: KrasnodarMedia.su
Полиция начала проверку после падения девочки с окна школы в Краснодаре
Ребенок находится в больнице.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В одной из школ Краснодара девочка выпала из окна второго этажа. Из учебного учреждения ее увезли врачи скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Напомним, инцидент с 12-летней девочкой произошел в школе № 101. По предварительным данным, противоправных действий по отношению к ученице со стороны учителей не совершалось.
Девочка выпала из окна школы в Краснодаре.
Ее увезли в больницу.
— В настоящее время краснодарская полиция проводит проверку по факту падения школьницы из окна, учебное заведение проводит внутреннее расследование, — рассказали в пресс-службе МЦУ Краснодара.