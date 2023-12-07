7 декабря, источник: Комсомольская правда
Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев о мошенниках в телеграм
Волгоградцев обманывают мошенники через телеграм от лица Роспотребнадзора.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Роспотребнадзор предупреждает жителей Волгоградской области о мошенниках, которые действуют от лица ведомства через телеграм. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Роспотребнадзора, злоумышленники рассылают в мессенджере сообщения якобы от сотрудников, в которых указывают имя и отчество получателя.
— Просят потенциальных жертв мошеннической схемы оказать максимальное содействие абоненту, который свяжется с ними в ближайшее время, — уточнили в региональном ведомстве.
Роспотребнадзор призывает руководителей организаций, ИП, общественников, граждан помнить о бдительности и не отвечать на фейковые сообщения, а также на сомнительные звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов.