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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев о мошенниках в телеграм

Волгоградцев обманывают мошенники через телеграм от лица Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор предупреждает жителей Волгоградской области о мошенниках, которые действуют от лица ведомства через телеграм. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Роспотребнадзора, злоумышленники рассылают в мессенджере сообщения якобы от сотрудников, в которых указывают имя и отчество получателя.

— Просят потенциальных жертв мошеннической схемы оказать максимальное содействие абоненту, который свяжется с ними в ближайшее время, — уточнили в региональном ведомстве.

Роспотребнадзор призывает руководителей организаций, ИП, общественников, граждан помнить о бдительности и не отвечать на фейковые сообщения, а также на сомнительные звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов.

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