7 декабря, источник: Клопс.ru
В Калининграде завёлся Гринч: спустя сутки после украшения площади Победы с новогодних инсталляций украли лампочки
Подрядчик вставит новые и организует охрану.
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Спустя сутки после украшения площади Победы с новогодних инсталляций украли пять лампочек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.
«Казалось бы, мелочь, а неприятно. Из года в год одна и та же ситуация — воруют лампочки со световых инсталляций на площади. Только вчера поставили, как уже минус пять лампочек», — говорится в сообщении.
В администрации пообещали, что подрядчик вставит новые и организует охрану.
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