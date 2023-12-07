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7 декабря, источник: Клопс.ru

В Калининграде завёлся Гринч: спустя сутки после украшения площади Победы с новогодних инсталляций украли лампочки

Подрядчик вставит новые и организует охрану.

Источник: РИА "Новости"

Спустя сутки после украшения площади Победы с новогодних инсталляций украли пять лампочек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Казалось бы, мелочь, а неприятно. Из года в год одна и та же ситуация — воруют лампочки со световых инсталляций на площади. Только вчера поставили, как уже минус пять лампочек», — говорится в сообщении.

В администрации пообещали, что подрядчик вставит новые и организует охрану.

На Верхнем озере вандалы разгромили конструкции для новогодних ёлок в первую же ночь после установки.

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