7 декабря, источник: АиФ Крым
Аксёнов: потрясён известиями о трагических событиях в школе Брянска
Одна школьница погибла, пятеро ранены. Стрелявшая из дробовика 14-летняя девочка покончила с собой.
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов потрясён трагедией, которая произошла в одном из учебных заведений Брянска. Об этом он написал в своём ТГ- канале.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Крымчане разделяют вашу боль и скорбь», — написал Аксёнов.
Напомним, утром 7 декабря восьмиклассница пришла в брянскую гимназию № 5 с дробовиком. Зайдя в свой класс на урок биологии, она устроила стрельбу. В результате одна школьница погибла, пятеро ранены. После этого стрелявшая девочка покончила с собой.
Ранее сообщалось о том, что родители и дети смертельно отравились в Крыму.