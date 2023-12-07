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7 декабря, источник: АиФ Крым

Аксёнов: потрясён известиями о трагических событиях в школе Брянска

Одна школьница погибла, пятеро ранены. Стрелявшая из дробовика 14-летняя девочка покончила с собой.

Источник: AP 2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов потрясён трагедией, которая произошла в одном из учебных заведений Брянска. Об этом он написал в своём ТГ- канале.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Крымчане разделяют вашу боль и скорбь», — написал Аксёнов.

Напомним, утром 7 декабря восьмиклассница пришла в брянскую гимназию № 5 с дробовиком. Зайдя в свой класс на урок биологии, она устроила стрельбу. В результате одна школьница погибла, пятеро ранены. После этого стрелявшая девочка покончила с собой.

Ранее сообщалось о том, что родители и дети смертельно отравились в Крыму.

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