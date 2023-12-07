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19:47 (мск), источник: Ведомости

Пострадавших от стрельбы в брянской гимназии эвакуирует вертолет МЧС

Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в результате стрельбы в гимназии № 5. Раненых доставят в московские больницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет оснащен медицинским модулем. В полете пострадавших будут сопровождать врачи.

В Брянске поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Утром 7 декабря ученица брянской гимназии № 5 пронесла в школу помповое ружье и открыла огонь по своим одноклассникам. Затем 14-летняя школьница покончила с собой. В результате стрельбы погибла одноклассница нападавшей. Еще пятеро получили ранения, они госпитализированы.

По факту стрельбы СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, ружье, которое школьница спрятала в тубус и пронесла в гимназию, принадлежит ее отцу. Мужчину задержали, сообщал ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России было принято большое количество мер для обеспечения безопасности в школах, нужно определить, почему они не сработали в брянской гимназии.

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