Пострадавших от стрельбы в брянской гимназии эвакуирует вертолет МЧС

Вертолет оснащен медицинским модулем. В полете пострадавших будут сопровождать врачи.
В Брянске поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Утром 7 декабря ученица брянской гимназии № 5 пронесла в школу помповое ружье и открыла огонь по своим одноклассникам. Затем 14-летняя школьница покончила с собой. В результате стрельбы погибла одноклассница нападавшей. Еще пятеро получили ранения, они госпитализированы.
По факту стрельбы СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, ружье, которое школьница спрятала в тубус и пронесла в гимназию, принадлежит ее отцу. Мужчину задержали, сообщал ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России было принято большое количество мер для обеспечения безопасности в школах, нужно определить, почему они не сработали в брянской гимназии.