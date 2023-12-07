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7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Страшное ДТП по дороге в Кишинев: Автомобиль на скорости врезался в дерево — на месте погибли два человека

Все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Источник: Соцсети

Полиция устанавливает обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в четверг, 7 декабря, на трассе М-1 Кишинев-Дубоссары.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением рулем и врезался в дерево. В автомобиле также находилась 32-летняя женщина.

В результате удара оба скончались на месте до приезда скорой помощи.

А в это время

Серьёзное ДТП произошло этим утром 7 декабря на улице Михай Витязул. На дороге столкнулись Volvo, которым управлял 34-летний мужчина, и Mitsubishi под управлением 51-летней женщины. Её и троих несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 9 до 13 лет госпитализировали, пишет unimedia.info.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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