7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Страшное ДТП по дороге в Кишинев: Автомобиль на скорости врезался в дерево — на месте погибли два человека
Все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
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Полиция устанавливает обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в четверг, 7 декабря, на трассе М-1 Кишинев-Дубоссары.
Предварительно установлено, что 27-летний водитель, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением рулем и врезался в дерево. В автомобиле также находилась 32-летняя женщина.
В результате удара оба скончались на месте до приезда скорой помощи.
А в это время
Серьёзное ДТП произошло этим утром 7 декабря на улице Михай Витязул. На дороге столкнулись Volvo, которым управлял 34-летний мужчина, и Mitsubishi под управлением 51-летней женщины. Её и троих несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 9 до 13 лет госпитализировали, пишет unimedia.info.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.