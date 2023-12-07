7 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
В ЗКО скончался ребенок, заболевший скарлатиной
В ЗКО выявили шесть случаев скарлатины у детей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Мой город».
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Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, в Таскалинском районе выявили шесть случаев скарлатины у детей. Пятеро заболевших из одного детского сада, еще один маленький пациент из очага скарлатины. Детский сад закрыли на карантин, отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического конnроля ЗКО.
«Двое детей получают стационарное лечение в Таскалинской районной больнице. Еще двое находятся на стационарном лечении в Областной инфекционной больнице. Один ребенок снят с карантина. Еще один ребенок умер. Проведено патологоанатомическое вскрытие. Окончательную причину смерти установят после проведения дополнительных исследований», — пояснили в управлении здравоохранения.
У троих детей, находящихся на стационарном лечении — состояние средней степени тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.