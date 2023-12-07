7 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Студенты колледжа массово заразились корью в Петропавловске
Кроме того, корь выявили в четырех школах.
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ПЕТРОПАВЛОВСК, 7 дек — Sputnik.В Петропавловске студенты колледжа массово заразились корью, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Как сообщил на брифинге заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов, на данный момент в Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже зафиксирован 21 случай подозрения на корь.
«Один случай подтвержден, 20 анализов еще в работе. Дело в том, что процесс лабораторной диагностики кори не быстрый — сначала у пациента берут мочу в первые три дня, с 4 по 28-й день после появления сыпи уже берут кровь. И только по результатам анализов выставляется диагноз», — объяснил Арман Кушбасов.
Он подчеркнул, что в колледже сейчас проводится вся необходимая работа. Экстренной вакцинации в колледже подлежат 443 человека, не имеющие документального подтверждения о том, что им сделана прививка от кори. Уже привито 66 человек, вакцинация продолжается.
«Кроме того, по области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев кори среди школьников. Данные случаи были зафиксированы в средних школах № 5, 9, специализированной казахской школе-гимназии имени Абая. Два случая зарегистрированы в казахской средней школе в селе Саумалколь Айыртауского района», — сказал Арман Кушбасов.
Продолжает расти и число заболевших корью курсантов Академии Нацгвардии Казахстана. В настоящее время зарегистрировано 52 случая подозрения на корь, 47 уже подтверждены, два случая сняты диагнозом на ОРВИ и по трем случаям анализы еще в работе.
На вопрос, будет ли введен карантин в тех учебных заведениях, где выявлена корь, санитарный врач ответил, что корь не является карантинной инфекцией.
«Это вакциноуправляемая инфекция, то есть если бы все вовремя прививались, никто бы не болел. Но у нас есть отказники, есть приезжие, иммунная прослойка уменьшается, поэтому происходит вспышка», — сказал Арман Кушбасов.
Он предупредил, что если отказы от прививок продолжатся, то вспышки будут происходить каждые три-четыре года, а то и чаще.