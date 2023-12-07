7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Снегопад в Тирасполе провоцирует ДТП: Столкнулись три автомобиля и троллейбус с пассажирами, есть пострадавшие
Полиция будет разбираться, кто виноват — снег или кто-то из водителей.
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В Тирасполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей и троллейбуса, в котором находились пассажиры.
По предварительным данным пострадала женщина, находившаяся в салоне одного из авто, передает tv8.md.
По факту аварии будет проведено расследование.