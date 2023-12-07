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7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Снегопад в Тирасполе провоцирует ДТП: Столкнулись три автомобиля и троллейбус с пассажирами, есть пострадавшие

Полиция будет разбираться, кто виноват — снег или кто-то из водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Тирасполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей и троллейбуса, в котором находились пассажиры.

По предварительным данным пострадала женщина, находившаяся в салоне одного из авто, передает tv8.md.

По факту аварии будет проведено расследование.

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