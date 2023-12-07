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23:04 (мск), источник: ТАСС

В Москве разоблачили банду полицейских, продававших личные данные россиян

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий трем бывшим оперативникам отдела полиции по Таганскому району Москвы и бывшему инженеру столичного ГУ МВД России, арестованным в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД России, повлекшем тяжкие последствия. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, фигуранты признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием.

Источник: РИА "Новости"

«Следователи предъявили трем теперь уже бывшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Таганский и инженеру ГУ МВД России обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. “г”, “е”, ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий организованной группой лиц из корыстной заинтересованности). Вину признали все фигуранты дела, написали явку с повинной и активно сотрудничают со следствием», — рассказал собеседник агентства.

Сергей Кошелев, Александр Пономаренко, Александр Захаров и Кирилл Максимов были задержаны в начале апреля этого года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Они были отправлены в столичное СИЗО на время предварительного следствия постановлением Бутырского суда Москвы. Однако позднее дело было передано коллегам из центрального аппарата Следственного комитета РФ, которые задержали в Москве предполагаемого хакера по делу «пробивщиков» Евгения Шитикова. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший тяжкие последствия или создавший угрозу их наступления), вину он не признает.

Вместе с тем Басманный районный суд продлил бывшим полицейским срок ареста до 3 января 2024 года, в четверг был арестован на два месяца и сам хакер. Срок следствия по делу установлен до 3 апреля.

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