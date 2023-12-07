7 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
В ЗКО страшная авария унесла жизни трех человек
Три человека погибли, еще двое травмированы в ДТП в Западно-Казахстанской области, передает ИА «NewTimes.kz».
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Полиция установила, что 30-летний водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением. В итоге авто опрокинулось и слетело с трассы. Это произошло рано утром в 10 километрах от отделения «Культабан» Жанибекского района.
«В результате ДТП пассажиры автомашины 1940, 1945 и 1970 г.р. скончались на месте ДТП. Водитель автомашины и пассажир 1992 г.р., с различными травмами были доставлены в ЦРБ Жанибекского района», — сообщили в департаменте полиции ЗКО.
Начато досудебное расследование по ч.4 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).