Огнеборцы МЧС России эвакуировали мужчину на пожаре в Находке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Тревожное сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы 7 декабря в 16.04. Звонивший сообщил о пожаре в четырехэтажном многоквартирном жилом доме на Заводской. Через четыре минуты на месте уже работали огнеборцы. Из квартиры сотрудники МЧС эвакуировали местного жителя — его жилье на первом этаже оказалось отрезано дымом. Выяснилось, что горела квартира на первом этаже, из окна шел густой черный дым, а в самом помещении полыхал диван. По предварительной информации, никто не пострадал. Выяснить причины пожара предстоит специалистам.