04:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Кинул мошенника: хабаровчанин пытался купить больничный, но его обманули
За попытку купить больничный осудили жителя Хабаровского края.
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В Верхнебуреинском районе вынесли приговор суда 37-летнему мужчину. Против него завели два уголовных дела: о покушении на дачу взятки и использование поддельного документа.
Мужчина решил купить больничный лист. Возможно, хотел получить деньги, ничего не делая, а, возможно, просто не было желания идти на работу. А, может, и все сразу. Через посредника передал пять тысяч рублей, но схема дала сбой.
— Преступные намерения не смог довести до конца, поскольку не знал, что посредник денежные средства не передаст должностному лицу поликлиники и оставит их себе, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В итоге больничный он все-таки добыл. Как — не уточняется. Его он предоставил начальству и не ходил какое-то время на работу по мнимой болезни. Мужчине ограничили свободу на восемь месяцев.